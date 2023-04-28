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Dünya
AA 28.04.2023 07:13

ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı

ABD'nin Colorado eyaletinde, arabaların üzerine kaya fırlatarak bir kişinin ölümüne sebep olan 3 lise öğrencisi gözaltına alındı.

ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı

Jefferson İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta, attıkları taşlarla Alexa Bartell isimli kadının ölümüne ve bazı sürücülerin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin evlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların 18 yaşında lise son sınıf öğrencisi ve hepsinin birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Jefferson polisi, 20 yaşındaki Bartell'in ölümüne sebep olan gençlerin aynı gece attıkları kayaların ayrıca yedi araca çarptığı ve iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı.

Şerif Ofisi Sözcüsü Jacki Kelley, zanlı gençlerin, "cep telefonlarında yapılan adli inceleme ve halktan gelen destekleyici bilgiler" sayesinde tespit edildiğini kaydetti.

Alexa Bartell, 19 Nisan gecesi, Jefferson ilçesinde seyir halindeyken arabasının ön camına bir kayanın çarpması sonucu yoldan çıkmış ve geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

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