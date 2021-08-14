Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AP
Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Merkez üssüne en yakın yer ise 135 kilometre kuzeybatıda 100'den biraz fazla kişinin yaşadığı Perryville şehri.
Etiketler: ABD Deprem Son Dakika
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