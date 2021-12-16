ABD’de üretilen akıllı malzeme, terlemeyi algıladığında havalandırma deliklerini açıyor, terleme kuruduktan sonra küçük havalandırma deliklerini tekrar kapatıyor.

Duke Üniversitesi uzmanları, çeşitli giyim türlerinde yama olarak kullanılabilecek malzemenin terleme sorunu yaşayanlar için büyük yardım sağlayacağını söyledi.

Duke'te Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Yardımcı Doçenti Po-Chun Hsu "Bir kişi terlerken ısıyı dışarı çıkarabilecek bir materyalin parçalarını stratejik olarak yerleştirerek, her şeye uyan tek parça bir tekstil yapmayı hayal edebiliriz" dedi.

Hsu ve ekibi, akıllı malzeme yamalarının ticari olarak ne kadar fiyatlandırılacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Gümüş tabası ile soğuğa karşı da koruyacak

Malzeme ucuz, hafif ve yumuşak olduğu için kısmen naylondan yapıldı.

Öte yandan giysileri sıcak tutması için ise malzemenin üstüne bir ısı tutucu gümüş tabakası eklendi.

Polyester ve spandeks karışımı ortalama bir geleneksel tekstil ile karşılaştırıldığında, malzeme, kanatlar kapalıyken kuruduğunda yaklaşık yüzde 16 daha sıcak ve kanatlar açıkken nemli olduğunda yüzde 14 daha soğuk oluyor.