Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2023 01:14

Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri uçak Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu sırasında düştü.

Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:50
İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü
01:40
Balıkesir'de şiddetli yağış: Bir köprü kısmen çöktü
00:34
Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi
00:31
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
00:27
Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açılacak
00:25
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
Zorla göç ettirilen Gazzeliler 'çile' yolundan geçiyor
Zorla göç ettirilen Gazzeliler 'çile' yolundan geçiyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ