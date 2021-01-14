Mahkeme, Ukrayna'nın Kırım'da 27 Şubat 2014-26 Ağustos 2015 dönemindeki insan hakları ihlallerine ilişkin Rusya'ya yönelik yaptığı başvurulara ilişkin kararın incelemeler sonucu açıklayacak.

Rusya'nın, Ukrayna'nın onayı olmadan Ocak-Mart 2014'te Kırım'daki askeri varlığını 2 kat artırdığı ve AİHM'nin Rusya'nın 27 Şubat-18 Mart 2014'te Kırım üzerinde kontrol uyguladığına yönelik elinde yeteri kadar bilgi bulunduğu açıklandı.

Rusya'nın, Kırım'da askeri varlığını artırmasını haklı gösterecek hiçbir unsur ortaya koymadığı yazıldı.

Ukrayna hükümetinin olaya ilişkin verdiği bilgilerin "tutarlı ve uyumlu" olduğu ifade edilen açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, özel ve aile hayatına saygı, düşünce, vicdan, din, ifade, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, eğitim hakkı, serbest dolaşım özgürlüğü ve ayrımcılık yasağına ilişkin maddelerin Rusya tarafından ihlal edildiğine ilişkin yapılan başvuruların incelenmesinin kabul edildiği açıklandı.

Rusya'nın Kırım'da cinayet işlediğine ve Mart 2014'te yabancı gazetecilerin kısa süreliğine tutuklu bulunmasına ilişkin yapılan şikayetlerin incelenmesinin reddedildiği, bu konuda Ukrayna hükümeti tarafından kanıt verilmediği belirtildi.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği (AB), ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.