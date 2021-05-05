Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrin'de saldırı: 5 çocuk yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Afrin’de iftar saati öncesi bombalı araçla saldırı düzenlendi. YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulan saldırıda 5 çocuk yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede hasar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin 2018'de kurtarıldı
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
Etiketler: Afrin Zeytin Dalı Harekatı PKK/YPG Terör Örgütü Suriye Savaşı
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