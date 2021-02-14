Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.
Etiketler: Afrin
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