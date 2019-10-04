Dünya
Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü04 Ekim 2019 Cuma 14:34 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 14:37
Nijerya'da bulunan Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü.
Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberinde, ülkenin Oyo Eyaletinde yaşayan "Alagba" ismindeki 344 yaşındaki kaplumbağanın hastalık sonucu öldüğü bildirildi.
Kalıntılarının tarihsel miras olarak koruma altına alınacağı belirtilen Alagba'nın, ömrünün 300 yıldan fazla bölümünü Ogbomoso Sarayı'nda geçirdiği biliniyordu.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya afrika kaplumbağa