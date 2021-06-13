Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 74 bini aştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 74 bini geçti. Kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 134 bin 826'ya yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada, vaka sayısı 5 milyon 74 bin 90 olurken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 538 bin 355'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
En fazla can kaybı Güney Afrika, Mısır ve Tunus'ta
Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da COVID-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 41 milyon 200 bin doz aşı yapıldı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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