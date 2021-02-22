Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 101 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bini aştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 850 bin 713'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 850 bin 713'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 391 bin 76'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 101 bin 248'e çıktı.
Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.
Kıtada Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
Son Haberler
- 00:20
- 23:56
- 23:44
- 23:42
- 00:09
Sıradaki Haber
ABD, tutuklu vatandaşları için Tahran'la irtibata geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz