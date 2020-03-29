Koronavirüs salgını Afrika kıtasını da etkisi altına aldı. Afrika başkentleri ve diğer büyük kentlerde vaka ve kayıp sayısı düşük. Vaka sayısı 25 olan Togo, 18 olan Mali'de ilk ölümler gerçekleşti.

Sağlık hizmetlerinin standartların çok gerisinde olması ve yetersiz alt yapı sebebi ile hükümetler çok sert tedbirler alıyor. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı, tecrit, evde karantina, faaliyetleri durdurma gibi çeşitli tedbirler uygulamaya sokuldu.

Ancak bu tedbirler birçok Afrika ülkesinde şiddet olaylarına yol açıyor. Su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler yasakları çiğniyor.

55 kişi tutuklandı

Güney Afrika'da üç haftalık tecrit kuralı hayata geçirildi, ama evsizler salgın riskini arttırıyor. Güvenlik güçleri evsizleri sopalarla kovalıyor. Ülke çapında binden fazla olay yaşandı. Polisin zaman zaman plastik mermi kullandığı yönünde şikayetler de geliyor. Şiddet olaylarında 55 kişi tutuklandı.

Kenya'da polis şiddeti

Kenya'da da polisin şiddete başvurmasına karşı öfke hakim. 20 kuruluş ortak açıklama yaptı ve polisin sivillere yaptığı saldırılarla ilgili bilgi, belge ve görüntü topladıklarını duyurdu. Açıklamada polisin kullandığı göz yaşartıcı bombaların virüsün bulaşma riskini daha da arttığına dikkat çekildi.

Ruanda'da ise iki sivilin polis tarafından vurularak öldürülmesi tepki ile karşılandı.

Dünyanın en zayıf sağlık sistemlerinden birine sahip olan Zimbabve'de de güvenlik güçlerinin uyguladığı aşırı şiddet insan hakları gruplarınca eleştiriliyor.