Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2019'da Afrika'da kömür ve gaz yağının evlerde yol açtığı hava kirliliği 697 bin, dış ortamdaki hava kirliliği de 394 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, hava kirliliğinin yol açtığı hastalık ve ölümlerin ekonomiye olan etkilerine de yer verildi.

Hava kirliliğinin 2019'da Etiyopya ekonomisine olumsuz etkisi 3 milyar dolar olurken bu rakam Gana'da 1,63 milyar, Ruanda'da ise 349 milyon dolar oldu.

“Kentleşmeyle rakamlar katlanarak büyüyecek”

Araştırmada, dış hava kirliliğine bağlı ölümlerde görülen artışın en tedirgin edici bulgu olduğu ifade edilerek kıtadaki kentleşmeyle bu rakamın katlanarak büyüme riski bulunduğu hatırlatıldı.

Hem sanayileşme hem de kentleşmeden ötürü fosil yakıt kullanımının arttığına dikkat çekilen çalışmada, 2100 itibarıyla kıta nüfusunun 3 kat artarak 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan hava kirliliğine bağlı ölümlerin şu anda AIDS'ten sonra en fazla ölüme yol açan ikinci ölüm nedeni olduğuna vurgu yapıldı.

Araştırmada, AIDS ve sıtma gibi hastalıklardan ötürü ölümlerin azaldığı kıtada, "bulaşıcı" hastalıklardan "bulaşıcı olmayan" hastalıklara doğru bir epidemiyolojik geçişin olduğu vurgulandı.