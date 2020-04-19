Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 1080'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1080'e çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 55 hasta daha hayatını kaybetti.
Böylece, Afrika kıtasında COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 1080'e ulaştı.
Kıtada son 24 saatte vaka sayısı 1047 artarak 21 bin 317, iyileşenlerin sayısı 5 bin 203 oldu.
Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun ve Gana'da görüldü.
Etiketler: koronavirüs afrikaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:05
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