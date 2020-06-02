Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 binden fazla artarak 155 bin 98'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 4 bin 370, iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 365 oldu.

COVID-19 vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen bazı Afrika ülkeleri tedbirleri hafifletmeye ve normal hayata dönmeye başladı.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Fas, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1005, Güney Afrika'da 705, Cezayir'de 661, Nijerya'da 299, Sudan'da 298, Fas'ta 205 ve Kamerun'da 199'a yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.