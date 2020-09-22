COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 668 artarak 1 milyon 420 bin 323 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 34 bin 133'e ulaştı.

Kıtada COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 992 ölümle Güney Afrika, 5 bin 787 ölümle Mısır, 1855 ölümle Fas`ta görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 661 bin 936'ya ulaştı, bu ülkeyi 103 bin 119 vakayla Fas ve 102 bin 141 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 166 bin 475 kişi iyileşti.