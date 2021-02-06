Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 94 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bini geçti. Kıtada vaka sayısı ise 3 milyon 662 bin 921'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada,vaka sayısı 3 milyon 662 bin 921'e yükseldi.
Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bin 298'e çıktı.
İyileşenlerin sayısının 3 milyon 161 bin 353'e ulaştığı kıtada, en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın neredeyse tüm ülkelerine COVID-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.
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