COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada,vaka sayısı 3 milyon 662 bin 921'e yükseldi.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bin 298'e çıktı.

İyileşenlerin sayısının 3 milyon 161 bin 353'e ulaştığı kıtada, en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın neredeyse tüm ülkelerine COVID-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.