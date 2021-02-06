Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oscar'ın en yaşlısı Christopher Plummer hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP]
Oscar kazanan en yaşlı kişi olan Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdğini açıkladı.
Oscar kazanan en yaşlı kişi
1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.
Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.
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