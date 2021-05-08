Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 243'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 657 bin 998 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 191 bin 56'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da COVID-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 21,2 milyon doz aşı yapıldı.