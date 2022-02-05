Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, 35'inci Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kıtadaki güvenlik mimarisinin değiştirilmesi, istihbarat alanında güçlenilmesi, birliğe bağlı güvenlik ve barış konseyinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Anayasal düzenin bozulması ve terörün kıtanın en büyük sorunları olduğuna dikkati çeken Muhammed, kıta ülkelerindeki demokratik yapıların güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Muhammed ayrıca, kıtanın dünya barışına katkıda bulunabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yer alması gerektiğini kaydederek, Konsey'de eşit temsil için reformun şart olduğuna işaret etti.

İsrail'in birliğe gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin de konuşan Muhammed, mevcut kararın iki devletli çözüm yolunda yapıcı kararlar için alındığını, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

"Afrika kendi medya ağını kurmalı"

Açılışta konuşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Afrika'nın halen uluslararası sitemde "küçük" ve "anlamsız" bir role sahip olduğunu belirterek, BM'de reformun şart olduğunu dile getirdi.

Batı medyasının kıtayı olumsuz yanlarıyla ele alarak gerçekleri göstermediğini kaydeden Ahmed, üye ülkelere Afrika Birliği Kıtasal Medya Ağı'nın kurulması çağrısı yaptı.

"Aşılar Afrika'da üretilmeli"

Toplantıya gönderdiği görüntülü mesajla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşılamada Afrika'nın geri kaldığına dikkati çekerek, gelişmiş ülkelerde aşılamanın 7 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Kıtanın sağlık alanına yatırım yaparak sonraki felaketlere hazır olması gerektiğini kaydeden Guterres, aşı üreten şirketlere kıtada üretim yapılmasını kolaylaştırmaları çağrısında bulundu.

2022'nin dönem başkanı Senegal

Öte yandan, kıtada her yıl bir ülkenin devraldığı dönem başkanlığı da Senegal'e geçti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, açılışta, dönem başkanlığı görevini Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi'den teslim aldı.

Sall, yaptığı konuşmada AIDS, sıtma gibi hastalıkların yanı sıra şimdi de Kovid-19'la mücadele yürütüldüğünü anımsatarak, sağlık alanında bağımsızlığın sağlanmasına, ilaç sanayinde değişim adımlarının atılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.