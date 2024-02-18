Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2024 16:05

Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.50'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün vilayetin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif'in 19 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan ve Türkmenistan'dan da hissedildi.

Geçen yıl ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
Deprem Afganistan
Sıradaki Haber
Putin, Türkiye’nin enerjide en güvenilir ortak olduğunu söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Pençe-Kilit şehidi Salih Ay son yolculuğuna uğurlandı
17:19
Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek
17:32
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
17:01
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
16:54
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı
16:51
Şırnak'ta ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ