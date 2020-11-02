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Afganistan'da valilik binasına saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Murad, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet ettiğini söyledi.
Muradi, saldırıda valinin 4 korumasının yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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