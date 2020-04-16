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Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Çarh ilçesinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Çarh ilçesinin Kale-i Daşt bölgesindeki askeri karakola saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:29
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