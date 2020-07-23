Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadah, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Karabağ'ın Saykuru bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 9 korucunun yaralandığını ifade eden Cumazadah, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da kayıp verdiğini söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan koruculuk GazneSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:04
Son Haberler
- 13:32
- 13:28
- 13:12
- 13:14
- 13:11
Sıradaki Haber
Güney Kore, uzay çalışmalarına hız verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz