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Afganistan'da Taliban ile çatışma: 9 korucu öldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 9 korucu hayatını kaybetti.
Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgara'nın Dalan köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
İkbali, çatışmada 9 korucunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını söyledi.
Çatışmada, Taliban'ın da kayıp verdiğini ifade eden İkbali, militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırı çatışmaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:25
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