Dünya
Afganistan'da Taliban iki ilçe merkezini ele geçirdi10 Eylül 2019 Salı 13:28 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:41
Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Yengi Kale ve Darkad ilçe merkezlerini ele geçirdi.
Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Yengi Kale ve Darkad ilçe merkezlerine dört koldan saldırdığını belirtti.
Saldırı sonucu söz konusu iki ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Hicri, güvenlik güçlerinin, sivil kayıplarını önlemek için ilçe merkezlerinden geri çekildiğini söyledi.
Hicri, ilçelerin geri alınması için operasyon yapılacağını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırılarda güvenlik güçlerinin kayıp verdiği iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Yengi Kale taliban Tahar vilayeti Darkad Afganistan