Afganistan'da Şii mahallesinde patlama: 3 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kabil'in batısındaki Pol-e Suhta bölgesinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.
Görgü tanıklarına göre, patlama yol kenarına bırakılan bir tencere içine yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle oluştu.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Dünkü saldırıda 8 kişi ölmüştü
Kabil'in batısında çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde dün akşam saatlerinde bir bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.
Dünkü saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Muharrem ayında Şiiler endişeli
Afganistan'da DEAŞ'ın Şiilere yönelik ölümcül saldırıları meydana gelmişti. Son olarak, Muharrem ayı dolayısıyla DEAŞ'ın Şiilere karşı saldırında artış olacağına yönelik uyarılar yapılıyor.
Afganistan'da, Şiilerin yaşadığı mahallelerde, insanlar bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.