Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırılar: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Hayirhane ve Bag Kazi bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Faramarz, saldırılarda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.
Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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