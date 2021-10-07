Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da medreseye bombalı saldırı: 1 ölü
[Temsili fotoğraf]
Afganistan'ın Host vilayetindeki bir medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Host'un Direy köyündeki bir medresede düzenlenen tören sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Hosti, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Taliban Afganistan
Son Haberler
- 10:17
- 10:18
- 10:16
- 10:19
- 10:00
Sıradaki Haber
Hindistan'da otobüs kazası: 12 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz