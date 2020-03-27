Afganistan Hapishaneler Genel Başkanı Ahmad Raşid Totahil, basına yaptığı açıklamada, Gani'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararla yaklaşık 10 bin mahkumun serbest bırakılacağını söyledi.

Kararın, 55 yaş üstü, çocuk, kadın ve ağır hastalığı olan mahkumları kapsadığını ifade eden Totahil, ülke içi ve dışı güvenlik tehdidi oluşturan mahkumların serbest bırakılmayacağını belirtti.

Totahil, serbest bırakılma sürecinin 10 gün içerisinde başlayacağını kaydetti.

Vaka sayısı 90'ı geçti

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 90'ı geçerken, ölü sayısı 3 oldu.

Salgının artmasıyla ülkenin İran sınırındaki Herat, Farah ve Nimruz vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülke genelinde hastalığa karşı önlemler de artırıldı. Tüm şehirlerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Şehirlerarası giriş çıkışlara sağlık personeli yerleştirilerek tüm yolcular kontrolden geçiriliyor.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.