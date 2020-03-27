Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.