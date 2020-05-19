Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz 3 saldırganın, Herat'ın Karte bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Velizadeh, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini, yaralanan bir diğer saldırganın da böl geden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.