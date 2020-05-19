Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da karakola silahlı saldırıda bir polis öldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz 3 saldırganın, Herat'ın Karte bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Velizadeh, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini, yaralanan bir diğer saldırganın da böl geden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Herat vilayetiSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:05
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