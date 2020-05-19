Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 4'üncü ülke oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 674 artarak 16 bin 792’ye, vaka sayısı ise 13 bin 140 artarak 254 bin 220'ye ulaştı.
Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 674 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 792’ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı ise 13 bin 140 artarak 254 bin 220’ye ulaştı.
Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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