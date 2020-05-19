Küresel koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bin 189’a, vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 278’e ulaştı.

En fazla can kaybı ABD'de

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 91 bin 981 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 34 bin 796 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 7 ile İtalya, 28 bin 239 ile Fransa, 27 bin 709 ile İspanya, 16 bin 853 ile Brezilya, 9 bin 80 ile Belçika, 8 bin 123 ile Almanya, 7 bin 57 ile İran, 5 bin 842 ile Kanada, 5 bin 694 ile Hollanda, 5 bin 332 ile Meksika ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"4 bin 171 ile Türkiye, 3 bin 698 ile İsveç, 3 bin 164 ile Hindistan, 2 bin 799 ile Ekvador, 2 bin 789 ile Peru, 2 bin 722 ile Rusya, 1886 ile İsviçre, 1547 ile İrlanda, 1231 ile Portekiz, 1191 ile Endonezya ve 1020 ile Romanya.”

İyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti

Dünyada virüs bulaşan 1 milyon 908 bin 111 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla 356 bin 383 ile ABD, 196 bin 958 ile İspanya, 154 bin 600 ile Almanya, 127 bin 326 ile İtalya, 111 bin 577 ile Türkiye, 100 bin 549 ile Brezilya, 95 bin 661 ile İran, 78 bin 241 ile Çin, 70 bin 709 ile Rusya ve 61 bin 728 ile Fransa oldu.

200'den fazla bölgeye yayıldı

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

2 milyon 665 bin 798 kişinin tedavisi ise sürüyor.