Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi.

Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak bin 651’e çıktı.

Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

267 bin 663 kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.