Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da karakola saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vilayetin Payan Ab bölgesindeki polis karakoluna üç tekerlekli motosikletle bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Haberler
- 11:09
- 10:51
- 10:45
- 10:40
- 10:24
Sıradaki Haber
Gürcistan'daki genel seçimde Gürcü Hayali partisi önde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz