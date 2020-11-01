Herat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vilayetin Payan Ab bölgesindeki polis karakoluna üç tekerlekli motosikletle bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.