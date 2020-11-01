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Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kanada'nın Quebec şehrinde, "Orta Çağ kostümü" giydiği bildirilen bir saldırgan 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.
Kanada polisi, saldırıda yaralananların hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
20'li yaşlardaki bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Polis, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
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