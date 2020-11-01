Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku'ya bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 198 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin yerin 196 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Bölgedeki Saumlaki ve Dobo'da da hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 10:17
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