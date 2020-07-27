Emniyet yetkilileri, Helmand'ın Kacaki bölgesinde bir helikopterin düştüğünü ve kazada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Helikopterin hangi kuruma ait olduğu açıklanmazken görgü tanıkları, düşen helikopterin Afgan Hava Kuvvetlerine ait olduğunu ve kazada 1 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.