Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da helikopter düştü: 2 yaralı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, Helmand'ın Kacaki bölgesinde bir helikopterin düştüğünü ve kazada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Helikopterin hangi kuruma ait olduğu açıklanmazken görgü tanıkları, düşen helikopterin Afgan Hava Kuvvetlerine ait olduğunu ve kazada 1 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.
Etiketler: helikopter kazası HelmandSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:39
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