Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsü atlatanların sayısı 748 artarak 52 bin 571'e çıktı.

Başkent Nur Sultan'da zatürre vakası sayısı yüzde 40,5, hastaneye başvuran COVID-19 hastası sayısı yüzde 50,3 azaldı.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şehirde zatürre hastası sayısı bin 348'den 793'e geriledi.

Şehrin Kamu Sağlık İdaresi Başkanı Aliya Rustemova, karantina önlemleri ve polikliniklerde ayakta tedavinin güçlendirilmesi sayesinde günlük ambulans çağrı sayısının yüzde 52,3 azaldığını aktardı.

Nur Sultan'da bugüne kadar tespit edilen 10 bin 70 vakadan yaklaşık 6 bini iyileşti.

COVID-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan' da, 29 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.