Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saate bin 525 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bin 303’e yükseldi.

Virüs kaynaklı can kaybının 57 artarak 4 bin 838’e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da bin 518 artarak 58 bin 173’e çıktı.

Endonezya'da haziran başında normalleşme sürecine girilmesi sonrasında vaka ve can kaybında zaman zaman rekor artışların yaşanması dikkat çekiyor.

Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.