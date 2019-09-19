Dünya
Afganistan'da hava saldırısı: 30 sivil hayatını kaybetti19 Eylül 2019 Perşembe 10:11 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 10:37
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti.
ABD hava desteğindeki Afgan güvenlik güçleri Afganistan'ın doğusunda hava saldırısı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 30 sivil öldü.
Saldırının insansız hava araçları ile düzenlendiği ifade ediliyor.
Hükümet yetkilileri, saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın hedef alındığını ancak kazara bir tarla yakınının vurulduğunu belirtti.
Kaynak: TRT Haber