Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da emniyet müdür yardımcısı öldürüldü
Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi, Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan emniyet saldırıSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:35
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