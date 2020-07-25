Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.