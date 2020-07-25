Rusya’nın Vladivostok kentinde freni patlayan çöp kamyonu trafikteki araçlara çarptı ve restorana daldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun otomobillere çarparak ilerlediği ve başka bir kamyona daha çarptığı görüldü.

Ardından kontrolden çıkan kamyon, çarptığı diğer kamyonla birlikte restorana daldı. Yerel medya, kazada 6 aracın hasar gördüğünü 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kamyonların daldığı restoranda ise bir kadının bulunduğu, yara almadan kurtulduğu ifade edildi.