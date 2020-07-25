Pakistan’ın önde gelen haber kanalları, 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına büyük ilgi gösterdi.

Ülkenin en büyük kanallarından Geo News başta olmak üzere, ARY News, GNN News, 24 News, Samaa TV ve daha birçok haber kanalı, Ayasofya’da kılınan cuma namazını, öncesi ve sonrasını canlı olarak yayınladı.

Ayrıca Samaa TV, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbesini eşzamanlı İngilizce çeviriyle izleyenleriyle paylaştı.