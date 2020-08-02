Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü açıklandı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.
Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Afganistan DEAŞ istihbarat sorumlusu NangarharSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 08:33
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