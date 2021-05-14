Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da cuma namazı kana bulandı: 12 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Afganistan'da bayram kana bulandı. Başkent Kabil'in kuzeyindeki bir camide namaz sırasında patlama meydana geldi.
Cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi de yaralandı.
Patlayıcıların camiye önceden yerleştirildiği belirlendi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cami imamının özellikle hedef alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Taliban, bayram süresince ateşkes ilan etmişti.
Etiketler: Son Dakika
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