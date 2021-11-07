Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırılar: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen 2 bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililere göre, Celalabad'ın merkezindeki 2'nci Bölge'de art arda 2 bombalı saldırı nedeniyle yoldan geçen 3 sivil öldü.
Görgü tanıkları, patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu belirti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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