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Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Ender ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, Ender ilçesinin Nazar Han Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.
Cumazadeh, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan saldırı GazneSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:39
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