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Sri Lanka'da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Sri Lanka'da koronavirüs (COVID-19) vakalarının artması üzerine ülke çapında yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, bugün 20.00'den 4 Mayıs 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.
Ada ülkesinde şimdiye kadar görülen 649 COVID-19 vakasının neredeyse yarısına geçen hafta teşhis konmuştu.
Ülkede 20 Mart’ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan’da kısmen kaldırılmıştı. Bu tarihte gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlayan Sri Lanka'da vaka sayılarında artışlar gözlemlenmişti.
Sri Lanka'da salgın sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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