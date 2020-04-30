Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 7 bin 99 kişilik artış yaşandı. Bu artışın, kaydedilen en yüksek günlük artış olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı ise 106 bin 498 olarak bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının bin 73'e çıktığı ülkede, iyileşen kişi sayısı son 24 saatte bin 333 artarak 11 bin 619'a ulaştı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda toplam vaka sayısı 2 bin 600'ü aştı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilen kişi sayısı 170 artarak bin 44'e ulaştı.

Ordudaki 279 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da bin 352 öğrenci ve öğretmende COVID-19'a rastlandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgınla mücadele kapsamında idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 723'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 196 bini aşmış durumda.